Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News 20 Luglio 2026 12:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Conforti (EpaC), ‘più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso’ Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Sanità: Mash, epatologo Miele ‘cirrosi ha costo sociale ed economico importante’ Video News Salute, Mash: a Milano il punto su impatto economico, clinico e sociale della malattia Video News Il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni” Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Video News Bonus centri estivi Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.4 ° C 34.3 ° 32 ° 47 % 1.3kmh 0 % Lun 33 ° Mar 33 ° Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Cronaca Cavallo anziano caduto su un terreno agricolo salvato dai vigili del fuoco Cronaca E’ morto il Luogotenente fondatore del GIS Ambiente ed Energia Oropan, l’ad Forte: “Tra identità e memoria il nostro pane viaggia in 26 paesi del mondo” Tecnologia La Cina accelera sull’intelligenza artificiale con due nuovi modelli Tecnologia AliExpress, maxi-multa UE da 550 milioni di euro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video news Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese