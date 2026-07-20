Sanità: Conforti (EpaC), ‘più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso’ Video News 20 Luglio 2026 08:46 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni” Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Video News Borsa frigo in spiaggia? Il divieto di introdurre cibo è illegittimo Video News Bonus centri estivi Video News Bandecchi, frasi sessiste e omofobe in Consiglio comunale: “Una massa di fr*ci in questo ufficio” Video News Veneto, Emilia Romagna e Toscana al top della sanità italiana Video News Pesca: Lupo (Pd), “Su bilancio 2027 parlamento Ue punta a 7,3 miliardi” Video News Biglietti, Benifei (Pd): “Stop agli abusi del dynamic pricing” Video News Città: Nesci (FdI), “Presentato file su Agenda urbana, garantire a cittadini diritto di restare” Video News Traghetti, aumentano i prezzi in Italia Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.3 ° C 28.9 ° 26.5 ° 51 % 0.9kmh 1 % Lun 34 ° Mar 33 ° Mer 32 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Ultimi articoli Cronaca Maxi operazione della Polizia contro la criminalità giovanile: il bilancio in Toscana Cultura ed Eventi Elio e le Storie Tese al Musart Festival: il pubblico sceglie la scaletta del concerto Cultura ed Eventi Mercoledì 22 luglio al Campeggio Principina si elegge Miss Campeggio 2026 Lavoro Cambio direzione all’Ufficio israeliano del turismo di Milano, Avital Kotzer Adari subentra a Kalanit Goren Primo Piano Riciclava il denaro della Mala del Brenta: condannato, confiscati beni per due milioni di euro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni” Video news Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni”