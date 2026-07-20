La Spagna vince i Mondiali, l’Europa più lontana da Trump Video News 20 Luglio 2026 21:45 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Sanità: Conforti (EpaC), ‘più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso’ Video News Sanità: Kilbane (Madrigal), ‘fare della Mash una priorità di salute pubblica’ Video News Sanità: Mash, epatologo Miele ‘cirrosi ha costo sociale ed economico importante’ Video News Salute, Mash: a Milano il punto su impatto economico, clinico e sociale della malattia Carica altri Firenze nubi sparse enter location 29.3 ° C 30.4 ° 28.7 ° 44 % 1.8kmh 48 % Lun 29 ° Mar 33 ° Mer 31 ° Gio 34 ° Ven 32 ° Ultimi articoli Finanza Mps, De Mattia (ex Bankitalia): “Ago della bilancia a favore di Intesa Sp, Messina non demorderà” Editoriale Robertus Vannaccius gladiatore AI: purché se ne parli Sport Isak Vural dal ritiro in Valle D’Aosta: “L’obiettivo è tornare in Serie A” Sport nazionale Bologna, Rowe non sarà ceduto Sport nazionale Juve, infortunio per Ekhator SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video news Video News Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo