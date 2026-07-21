Resta infilzato da un palo mentre guida il trattore: tragico incidente in Lucchesia

PESCAGLIA – Un terribile e tragico incidente sul lavoro ha insanguinato il tardo pomeriggio di ieri (20 luglio) lungo la strada provinciale 1, nella frazione di Monsagrati nel comune di Pescaglia. L’allarme alla centrale operativa dei soccorsi è scattato intorno alle 19 per un tragico evento che ha visto coinvolto un uomo di 65 anni, la cui identità non è stata resa nota ma che si ritiene fosse residente della zona.

Secondo una prima ricostruzione, il 65nne si trovava alla guida di un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato violentemente colpito da una pesante trave che gli si è incastrata nell’addome, provocandogli lesioni gravissime. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto si sono precipitate l’ambulanza infermieristica giunta da Lucca, le pattuglie dei carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco, fondamentali per liberare l’uomo dalla trave rimasta incastrata. Vista la drammaticità delle sue condizioni, è stato fatto levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso 1.

I sanitari hanno avviato manovre disperate di rianimazione per tentare di strappare il 65enne alla morte. Purtroppo ogni sforzo dei medici si è rivelato vano: i traumi riportati nell’impatto con la trave erano troppo gravi e l’uomo è deceduto sul posto prima di poter essere trasferito in ospedale.

I rilievi sono affidati ai carabinieri per chiarire con esattezza l’esatta dinamica del drammatico infortunio.