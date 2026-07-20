E’ morto il Luogotenente fondatore del GIS

LIVORNO – Aveva 75 anni Antonino Marzullo, il Luogotenente che quasi cinquant’anni fa contribuì a dare vita al GIS, il reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri. A darne notizia è stata l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione paracadutisti “E. Fregosi”, che ha voluto ricordarlo come uno dei protagonisti della storia dei reparti speciali italiani. I funerali si terranno a Livorno.

Soprannominato Comandante Alfa dai compagni d’armi, Marzullo aveva ottenuto il brevetto di paracadutismo militare nel 1973, quattro anni prima di entrare a far parte del nucleo che nel 1977 diede origine al GIS. Nel reparto specializzato in interventi ad alto rischio — dal contrasto al terrorismo alla liberazione di ostaggi — rimase in servizio attivo fino al 2016, quando fu collocato in congedo per raggiunti limiti di età.

Uno degli episodi più rilevanti della sua carriera risale al dicembre 1980, quando prese parte al blitz di Trani, considerato il battesimo del fuoco del reparto. A distanza di 45 anni da quella missione, nel 2025 gli era stato conferito il brevetto d’oro, riconoscimento riservato a chi ha maturato decenni di attività operativa.

Diverse le onorificenze ricevute nel corso degli anni: dal titolo di Cavaliere a quello di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, fino alla Croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri, accompagnate da numerosi attestati.

A ricordarlo è stato in particolare il presidente della sezione, Maresciallo Aiutante Capo Scelto Mauro Bernabei, che ha descritto Marzullo come un punto di riferimento per l’intero reparto, capace di trasmettere ai colleghi determinazione e generosità fin dal loro primo incontro, avvenuto nel 1973.

Le esequie si svolgeranno domani, 21 luglio, a Livorno, dove il Luogotenente risiedeva. L’associazione ha invitato quanti lo hanno conosciuto a partecipare per rendere omaggio alla sua memoria.