36.1 C
Firenze
lunedì 20 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rischia di annegare in piscina a Terricciola: bambina di 10 anni al Meyer

All'arrivo dei soccorsi era cosciente, vigile e collaborante ma per precauzione si è deciso il trasporto al nosocomio pediatrico

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
L'elisoccorso Pegaso
L'elisoccorso Pegaso in atterraggio (foto Met)
Meno di 1 ' di lettura

TERRICCIOLA – Grande paura nel pomeriggio di oggi (19 luglio) a Terricciola per una bambina di circa 10 anni, che ha rischiato di annegare mentre si trovava in piscina. L’allarme alla centrale del 118 è scattato alle 17,20, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi in codice rosso.

La piccola, che ha avuto una grave crisi in acqua, è stata fortunatamente ripresa prima dell’arrivo dell’ambulanza grazie alle manovre di rianimazione. All’arrivo dei sanitari sul posto, la bambina era cosciente, vigile e collaborante. Nonostante le sue condizioni fossero rassicuranti e in netto miglioramento, il medico di turno ha preferito non correre rischi: per massima sicurezza e per scongiurare complicanze tardive legate all’inalazione di acqua, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasferimento della giovanissima paziente al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per tutti gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.1 ° C
36.7 °
34.5 °
42 %
0.9kmh
0 %
Lun
36 °
Mar
33 °
Mer
31 °
Gio
33 °
Ven
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1942)ultimora (1211)Video Adnkronos (381)Tecnologia (81)sport (65)salute (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati