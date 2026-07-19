Rischia di annegare in piscina a Terricciola: bambina di 10 anni al Meyer

TERRICCIOLA – Grande paura nel pomeriggio di oggi (19 luglio) a Terricciola per una bambina di circa 10 anni, che ha rischiato di annegare mentre si trovava in piscina. L’allarme alla centrale del 118 è scattato alle 17,20, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi in codice rosso.

La piccola, che ha avuto una grave crisi in acqua, è stata fortunatamente ripresa prima dell’arrivo dell’ambulanza grazie alle manovre di rianimazione. All’arrivo dei sanitari sul posto, la bambina era cosciente, vigile e collaborante. Nonostante le sue condizioni fossero rassicuranti e in netto miglioramento, il medico di turno ha preferito non correre rischi: per massima sicurezza e per scongiurare complicanze tardive legate all’inalazione di acqua, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasferimento della giovanissima paziente al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per tutti gli accertamenti del caso.