Muore ciclista travolto da un’auto fra Massarosa e Viareggio

MASSAROSA – Una domenica mattina di tragedia sulle strade della Versilia. Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un cicloamatore, travolto e ucciso da un’autovettura mentre si trovava in sella alla sua bicicletta da corsa lungo la via di Montramito, proprio al confine tra i territori comunali di Viareggio e Massarosa.

Il tragico impatto si è consumato intorno alle 9,30 di oggi (19 luglio).

La richiesta d’emergenza alla centrale operativa del 118 ha messo in moto una macchina dei soccorsi imponente quanto, purtroppo, inutile. Secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione al vaglio degli inquirenti, una Fiat Panda condotta da una donna di mezza età stava percorrendo la carreggiata in direzione di Massarosa. Per cause ancora in corso di accertamento, l’utilitaria ha violentemente investito il ciclista – un uomo dall’apparente età compresa tra i 60 e i 70 anni – che stava viaggiando nella stessa direzione di marcia.

L’impatto con il veicolo è stato devastante. La centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica di Viareggio e un’ambulanza della Croce Verde viareggina, allertando immediatamente anche l’elisoccorso Pegaso 3 da Massa per abbreviare al massimo i tempi di trasporto.

Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: l’uomo è deceduto poco dopo lo scontro a causa delle gravissime lesioni riportate e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo, rendendo inutile l’atterraggio dell’elicottero regionale. Sotto choc e colpita da un lieve malessere la conducente dell’auto, che è stata successivamente trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Versilia.

La via di Montramito è rimasta a lungo completamente chiusa al traffico per consentire le delicate operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi di rito, fino a quando il magistrato di turno non ha concesso il nulla osta per la rimozione della salma, sulla quale è stata formalmente disposta l’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso.

Le indagini e i rilievi stradali per ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica del drammatico sinistro sono affidati agli agenti della polizia municipale di Massarosa, impegnati a chiarire le responsabilità di una domenica che si è trasformata in dramma.