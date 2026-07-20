DSU Toscana, pubblicato il bando 2026/2027 per le borse di studio

È stato pubblicato il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, noto come DSU, relativo all’anno accademico 2026/2027. Il provvedimento, che si inserisce nel progetto regionale Giovanisì, prevede l’assegnazione di borse di studio comprensive di contributo economico, accesso gratuito alle mense, posti alloggio nelle residenze universitarie ed esenzione dalle tasse per gli aventi diritto.

L’assessora regionale Cristina Manetti ha sottolineato l’importanza di questo strumento per sostenere gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, promuovendo il talento e garantendo servizi essenziali come la ristorazione e l’alloggio. Per accedere ai benefici, gli studenti devono essere iscritti o intenzionati a iscriversi agli atenei e agli istituti di alta formazione toscani, possedendo requisiti di reddito definiti da un ISEE fino a 27.000 euro e un ISPE fino a 60.000 euro.

Per quanto riguarda la disponibilità di posti letto, il DSU mette a disposizione 1.917 alloggi a Firenze, 1.705 a Pisa e 1.200 a Siena. In caso di esaurimento dei posti, è previsto un contributo integrativo per gli studenti fuori sede con regolare contratto d’affitto, che può arrivare a 3.150 euro per la borsa annuale e a 1.575 euro per quella semestrale. Le misure di sostegno si estendono anche a categorie specifiche come studenti con disabilità, genitori, care leavers e studentesse impegnate in percorsi STEM o doppi percorsi universitari.

Il presidente del DSU, Marco Del Medico, ha ribadito l’obiettivo di sostenere un’ampia platea di studenti, mantenendo la Toscana tra le regioni con le più alte percentuali di assegnatari di borse e alloggi in Italia. Oltre ai benefici standard, è prevista un’integrazione economica per chi partecipa a programmi di mobilità internazionale, intitolata in memoria di Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena Maestrini.

Gli studenti interessati ai corsi di laurea possono inoltrare la domanda online tramite lo sportello studente sul sito del DSU Toscana dal 20 luglio fino alle 13,00 del 7 settembre 2026. Per chi frequenta dottorati o corsi di specializzazione, la procedura sarà accessibile dal 25 settembre al 16 novembre 2026, sempre entro le 13,00.