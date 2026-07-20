36.2 C
Firenze
lunedì 20 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bologna, Rowe non sarà ceduto

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Rowe resta o no al Bologna? I tifosi ed i fantallenatori se lo sono chiesti dopo il bruttissimo gesto durante la prima amichevole dell’esterno culminato con l’espulsione dopo una testata rifilata a un avversario. 

All’interno del club rossoblù, infatti, non ci sono segnali che facciano pensare a una cessione imminente del classe 2003. Al contrario, il nuovo tecnico Domenico Tedesco considera Rowe un elemento fondamentale del proprio progetto e punta a costruire parte del reparto offensivo attorno alle sue qualità. L’allenatore vorrebbe trattenerlo anche nel caso in cui dovessero arrivare offerte dalla Premier League, campionato che continua a seguire con attenzione la crescita dell’esterno inglese. 

La posizione del Bologna, almeno per il momento, appare quindi molto chiara. Al di là dell’episodio disciplinare dell’ultima uscita, la società continua a credere nel potenziale di Rowe e non ha intenzione di privarsi di uno dei giocatori ritenuti più importanti per la stagione ormai alle porte che quindi sarà ancora protagonista al Fantacalcio.
 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.2 ° C
36.7 °
35.4 °
36 %
2.2kmh
1 %
Lun
36 °
Mar
33 °
Mer
31 °
Gio
33 °
Ven
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1949)ultimora (1212)Video Adnkronos (382)Tecnologia (81)sport (69)salute (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati