Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni…all’Argentina

(Adnkronos) – Metti un viaggio aereo durante la finale dei Mondiali fra Argentina e Spagna, con tantissimi passeggeri compatrioti di Messi e compagni. Aggiungici un pilota con il senso dell’umorismo ed ecco la situazione paradossale registrata in alcuni video virali sui social. “Dobbiamo fare i complimenti ai nostri compatrioti argentini…” e a bordo scatta la festa. Beffa finale, il pilota ammette la verità e l’entusiasmo di bordo si spegne immediatamente, quando arriva un gelido “ha vinto la Spagna”.

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