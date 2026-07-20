Scoprono in aereo la vittoria della Spagna ai Mondiali, la festa dopo l’annuncio del pilota

(Adnkronos) – Non è solo in strada la festa dei tifosi spagnoli per la vittoria ai Mondiali 2026. I passeggeri di un volo diretto in Spagna hanno scoperto in aereo il risultato della finale contro l’Argentina e la festa è esplosa tra i sedili. “Mi dispiace ma chi ha la maglia della nazionale con una sola stella, dovrà comprarne un’altra”, così il plota del volo di linea ha comunicato a tutti i passeggeri la seconda vittoria di un Mondiale di calcio maschile nella storia della Spagna. Nel video, pubblicato su TikTok (@ _crisscb), la gioia dei tifosi.

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