Juve, infortunio per Ekhator

(Adnkronos) – Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Ekhator in maglia Juventus.
Nel corso dell’amichevole contro il Basilea, il neo acquisto ha accusato un dolore alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo.
Sottoposto agli esami strumentali, ne è emersa una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.
“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro il Basilea, questa mattina Jeff Ekhator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.
Nulla di clamorosamente serio, dunque, ma sicuramente un piccolo intoppo in un momento delicato, quando si cominciano a provare schemi ed altre soluzioni. Spalletti tra l’altro aveva fatto intendere di puntare fortemente sul giovane calciatore con la titolarità alla prima amichevole. Tornerà a disposizione, comunque, nel giro di 3-4 settimane.
Fantacalcio.it per Adnkronos
—
sport/fantacalcio
webinfo@adnkronos.com (Web Info)