Mondiali, Trump e la finale dove rischia di premiare la ‘nemica’ Spagna

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al centro delle polemiche durante i Mondiali del 2026, consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice della finale tra Spagna e Argentina in programma questa sera, vicino a New York, insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino. La finale, che si disputerà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, sarà la prima partita del torneo, co-organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico, a cui Donald Trump assisterà. Pur essendo rimasto lontano dai campi da gioco, l’inquilino della Casa Bianca ha suscitato polemiche durante il torneo dopo aver confermato di aver chiamato il suo amico e presidente della Fifa, Gianni Infantino, per far annullare il cartellino rosso mostrato al giocatore statunitense Folarin Balogun. Questa decisione ha permesso all’attaccante di giocare contro il Belgio negli ottavi di finale, partita poi vinta dai Diavoli Rossi per 4-1. Nonostante la valanga di critiche che mettono in dubbio l’equità della competizione, il presidente americano ha definito i Mondiali del 2026 “forse l’evento sportivo di maggior successo nella storia del mondo”. “È stato incredibile”, ha esclamato Donald Trump venerdì durante un ricevimento Fifa tenutosi alla Trump Tower di New York.

Ha anche affermato che i Mondiali hanno contribuito a rendere popolare il calcio negli Stati Uniti, dove baseball, basket e football americano rimangono gli sport dominanti. “Si è scoperto che siamo una nazione calcistica, e penso che questo continuerà”, ha affermato Donald Trump. Tra l’altro anche la First Lady Melania Trump è attesa sugli spalti per la finale dove non ci sarà il presidente argentino Javier Milei che ha deciso di non partecipare per superstizione, ma sarà presente il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e la famiglia reale, nonostante le critiche di Donald Trump, che accusa Madrid di non aver fornito aiuto nella guerra contro l’Iran. Con Trump che rischia di dover premiare proprio la ‘nemica’ Spagna se dovesse vincere il titolo. Tra l’altro nonostante le tensioni con Washington, saranno presenti anche i leader dei paesi co-organizzatori, la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il primo ministro canadese Mark Carney.

Donald Trump ha minacciato di imporre nuove tariffe al Canada, accusandolo di “negligenza volontaria” in merito agli incendi che hanno devastato alcune zone degli Stati Uniti al confine e ha sollevato preoccupazioni sulla qualità dell’aria durante la finale dei Mondiali, disputata in uno stadio all’aperto. Anche le relazioni con il Messico, a sud, rimangono tese a causa della stretta sull’immigrazione da parte dell’amministrazione statunitense e delle minacce di intervento militare contro i narcotrafficanti. L’ultimo incontro tra i leader di Stati Uniti, Canada e Messico si è tenuto a Washington a dicembre, in occasione del sorteggio dei Mondiali. Domenica, l’arrivo di Donald Trump allo stadio, in volo dal suo campo da golf nel New Jersey, avverrà sotto stretta sorveglianza, con una zona di interdizione al volo intorno all’area.

Il calcio sarà al centro dell’attenzione, ma il presidente americano potrebbe cercare di attirare l’attenzione su di sé. L’ottantenne, che in gioventù ha giocato brevemente a calcio, ha criticato le tattiche dell’Inghilterra durante la semifinale persa contro l’Argentina e la scelta del ct Thomas Tuchel di adottare una strategia difensiva. E l’anno scorso, quando ha consegnato il trofeo della nuova Coppa del Mondo per club ai giocatori del Chelsea nello stesso stadio di East Rutherford, la sua presenza sul podio mentre i giocatori festeggiavano la vittoria ballando ha suscitato molte perplessità. Il presidente repubblicano, che ha incontrato Gianni Infantino numerose volte da quando è tornato al potere nel gennaio 2025, si è ripetutamente vantato di aver ottenuto l’assegnazione dei Mondiali e delle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles da parte degli Stati Uniti durante il suo primo mandato. Venerdì, ha scherzosamente espresso il desiderio di vedere gli Stati Uniti co-organizzare un altro Mondiale con la Cina, che il giorno prima aveva accusato di interferire nelle elezioni statunitensi del 2020. “Questa volta, lasceremo fuori Messico e Canada”, ha ironizzato.

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