28.8 C
Firenze
domenica 19 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rischia di annegare in piscina a Terricciola: bambina di 10 anni al Meyer

All'arrivo dei soccorsi era cosciente, vigile e collaborante ma per precauzione si è deciso il trasporto al nosocomio pediatrico

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
L'elisoccorso Pegaso
L'elisoccorso Pegaso in atterraggio (foto Met)
Meno di 1 ' di lettura

TERRICCIOLA – Grande paura nel pomeriggio di oggi (19 luglio) a Terricciola per una bambina di circa 10 anni, che ha rischiato di annegare mentre si trovava in piscina. L’allarme alla centrale del 118 è scattato alle 17,20, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi in codice rosso.

La piccola, che ha avuto una grave crisi in acqua, è stata fortunatamente ripresa prima dell’arrivo dell’ambulanza grazie alle manovre di rianimazione. All’arrivo dei sanitari sul posto, la bambina era cosciente, vigile e collaborante. Nonostante le sue condizioni fossero rassicuranti e in netto miglioramento, il medico di turno ha preferito non correre rischi: per massima sicurezza e per scongiurare complicanze tardive legate all’inalazione di acqua, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasferimento della giovanissima paziente al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per tutti gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.8 ° C
29.7 °
27.1 °
58 %
0.9kmh
1 %
Dom
28 °
Lun
34 °
Mar
36 °
Mer
34 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1917)ultimora (1216)Video Adnkronos (372)Tecnologia (75)sport (63)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati