Rischia di annegare a Follonica: scattano i soccorsi per una donna di 63 anni

FOLLONICA – Grande paura nella tarda mattinata di oggi (18 luglio) sul litorale di Follonica, dove una donna di 63 anni ha rischiato di annegare mentre si trovava in acqua. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato poco dopo le 11 facendo scattare immediatamente i protocolli di emergenza costiera con il massimo livello di urgenza.

La 63enne è stata prontamente tratta in salvo dal mare e portata sulla spiaggia. Una volta sul bagnasciuga, la donna ha spontaneamente ripreso a respirare con l’aiuto cruciale del personale sanitario nel frattempo giunto sul posto. La macchina dei soccorsi ha visto l’intervento tempestivo dell’ambulanza India dell’Anpas di Massa Marittima e dell’automedica di Follonica, i cui sanitari hanno prestato le prime, fondamentali cure per stabilizzare la paziente.

Una volta messe in sicurezza le funzioni vitali, la donna è stata caricata a bordo del mezzo d’emergenza e trasferita a sirene spiegate, in codice rosso per la gravità dell’evento, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Dell’accaduto è stata avvisata anche la Capitaneria di Porto per gli accertamenti e le verifiche di competenza sulla dinamica dell’incidente in mare.