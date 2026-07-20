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Isak Vural dal ritiro in Valle D’Aosta: “L’obiettivo è tornare in Serie A”

Parole chiare dal ritiro valdostano: Isak Vural fissa l'obiettivo stagionale per i nerazzurri

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Isak Vural
Foto di: Pisa Sporting Club x Cecchi
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Isak Vural ha tracciato il bilancio dei primi giorni di ritiro in Valle D’Aosta, concentrandosi sul lavoro in vista del campionato di Serie B. Il giocatore ritrova in panchina un tecnico con cui ha già collaborato in passato: “Sì sono stato con lui a Frosinone e a me mi piace tanto e come lui vuole giocare e come gestisce la squadra Quindi sono molto felice che lui e il suo staff sta con noi adesso”.

Alla domanda su una possibile duttilità tattica, sottolineata dallo stesso allenatore, Vural ha risposto: “Sì sì ma anche lui lui mi ha detto prima quando era a Frosinone ha detto la stessa cosa e anche là ho giocato a trequartista a centrocampista a mediano quindi adesso io gioco dove lui vuole che che giochi”.

Il centrocampista ha poi ribadito le ambizioni del gruppo per la stagione che sta per iniziare: “Noi vogliamo tornare in Serie A è l’unico obiettivo che abbiamo questa stagione”. Infine, riguardo allo spirito con cui affronterà i prossimi impegni, Vural ha aggiunto: “Io gioco sempre con la voglia di vincere e questo anno sarà la stessa cosa”.

© Riproduzione riservata

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