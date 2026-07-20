Fiorentina, Viery si presenta: “Scelto la Fiorentina per il progetto e la bellezza di Firenze”

FIRENZE – Viery Fernandez Santos Lopez si è presentato ufficialmente ai tifosi e alla stampa nel corso della sua conferenza di arrivo alla Fiorentina. Il difensore, arrivato in viola lo scorso 1 luglio, ha subito chiarito l’origine particolare del suo nome: “Mio padre era un grande fan di Christian Vieri, il centravanti italiano. Per questo mi ha dato questo nome. Sì, non ha potuto proprio chiamarmi Christian Vieri, però mi ha chiamato Vieri”.

Il calciatore ha espresso grande entusiasmo per la nuova avventura in Italia, spiegando i motivi che lo hanno spinto a scegliere Firenze nonostante l’interesse di diversi club esteri. “Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato quando ho parlato con i dirigenti e con il presidente. È una squadra giovane, c’è un brasiliano come Dodò che mi può aiutare molto e ho scelto anche per la città, Firenze, che è molto bella”.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo difensore viola ha descritto le proprie attitudini tattiche e il percorso di adattamento necessario per il calcio europeo. “Io sono cresciuto come terzino fino a circa 17 anni, poi ho cominciato a giocare come centrale, quindi posso coprire le due posizioni. Da terzino sono un po’ più difensivo, da centrale posso creare un po’ di più. Il calcio europeo è un po’ più veloce di quello brasiliano, penso che il ritmo sia più rapido. Devo pensare sempre in anticipo”.

Il numero 33 della Fiorentina ha inoltre indicato i suoi modelli di riferimento. “Mi ispiro molto a Sergio Ramos e anche ad alcuni miei compagni di squadra con cui sono cresciuto nel Gremio. La mia caratteristica, nella mia opinione, è che sono un giocatore molto forte nell’uno contro uno difensivo. Potete aspettarvi molta raça da me: correrò per i miei compagni e darò la vita per il club”.

Il difensore ha infine parlato del rapporto con il nuovo allenatore, Fabio Grosso, e della stima verso le figure storiche del club. “Mister Grosso è un uomo che ne sa molto di calcio, quindi so che imparerò molto con lui. Per quanto riguarda la storia della Fiorentina, se dovessi indicare un giocatore del passato a cui ispirarmi sicuramente sarebbe Dunga, anche per aver allenato la selezione brasiliana. Ho molto rispetto per il presidente Commisso e so che darò molto in campo per soddisfare le aspettative che ha nei miei confronti”.