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Viola Sorrentino di Marciano della Chiana è vice campionessa italiana di salto ostacoli

Alla sua prima partecipazione nella massima competizione nazionale, la giovane amazzone di Marciano conquista una splendida medaglia d'argento

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Viola Sorrentino Marciano della Chiana
Foto di: Ufficio stampa
1 ' di lettura

MARCIANO DELLA CHIANA – Viola Sorrentino, quindicenne originaria di Marciano della Chiana, ha ottenuto il titolo di vice campionessa ai Campionati Italiani di Stile H110 di salto ostacoli. L’atleta ha conquistato la medaglia d’argento alla sua prima partecipazione alla massima competizione nazionale della disciplina.

In gara con Dhea Firstlady, una cavalla sella italiana di sette anni con cui collabora dall’estate del 2024, la giovane amazzone ha totalizzato un punteggio di 87,75/100 nella prima prova e di 81/100 nella seconda. La specialità richiede non solo il superamento degli ostacoli, ma valuta anche la precisione tecnica, l’armonia tra cavallo e cavaliere e la qualità complessiva dell’esecuzione.

Il percorso sportivo della quindicenne ha attraversato momenti complessi, segnati da due cadute che le avevano causato fratture e reso necessario un lavoro di recupero psicofisico. Dal mese di febbraio 2025, la preparazione si è svolta presso il centro ippico La Giunchiglia Horse Jumping, seguendo le direttive dell’istruttrice FISE di secondo livello Eleonora Gargini. Il raggiungimento del podio è stato possibile grazie al sostegno di una squadra composta dalla famiglia e da diverse figure professionali, tra cui Marialaura Gargini, Maurizio Orlandi, il tecnico FISE Gualtiero Bedini, il maniscalco Alessio Brugnon e la veterinaria Valentina Vagheggi.

La sindaca di Marciano della Chiana, Maria De Palma, ha espresso compiacimento per l’esito della competizione: “Il traguardo raggiunto da Viola ci rende profondamente orgogliosi. Dietro questa medaglia d’argento ci sono sacrificio, passione, dedizione e la forza di non arrendersi dopo momenti difficili. È questo il messaggio più bello che lo sport sa trasmettere ai nostri giovani”.

© Riproduzione riservata

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