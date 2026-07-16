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Verso la Serie D, il Pontedera ufficializza date e programma del ritiro

Il ds Quintieri e il tecnico Mascara definiscono la tabella di marcia: visite mediche, test atletici al Mannucci e ritiro fissato per fine luglio

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Pontedera
Foto di: Facebook / Pontedera
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PONTEDERA – Il Pontedera ha ufficializzato il programma che segnerà l’avvio della stagione 2026/27. Il calendario, messo a punto dal direttore sportivo Simone Quintieri insieme al tecnico Giuseppe Mascara, prevede un graduale inserimento dei calciatori, attesi tra il 20 e il 22 luglio.

Subito dopo l’arrivo, il gruppo si sottoporrà alle visite mediche tra il 22 e il 23 luglio, propedeutiche ai test fisici programmati allo stadio Ettore Mannucci nelle giornate del 24, 25 e 26 luglio. La preparazione vera e propria prenderà il via ufficiale il 27 luglio, sempre sul terreno dello stadio Ettore Mannucci. Per il periodo di ritiro, la squadra soggiornerà presso l’hotel Il Poeta.

In questa fase iniziale della stagione, il tecnico ha previsto il coinvolgimento di 9 ragazzi provenienti dal settore giovanile, già selezionati durante un periodo di valutazione avviato lo scorso 7 luglio.

Il cronoprogramma societario punta ora a farsi trovare pronti per i primi impegni ufficiali: il debutto in Coppa Italia Serie D è fissato per il 23 agosto, mentre l’avvio del campionato è previsto per il 6 settembre.

© Riproduzione riservata

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