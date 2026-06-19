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Pontedera, Simone Quintieri è il nuovo direttore sportivo: conti in regola per l’eventuale riammissione in Serie C

La certificazione del bilancio in regola rappresenta la base formale indispensabile per sperare nel ripescaggio tra i professionisti

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Simone Quintieri
Foto di: US Città di Pontedera
1 ' di lettura

PONTEDERA – L’US Città di Pontedera ha un nuovo direttore sportivo: la dirigenza ha affidato la guida tecnica del club a Simone Quintieri. La nomina si inserisce nel piano di riassetto aziendale promosso dalla proprietà BR Football Italia a seguito della recente retrocessione, con l’obiettivo dichiarato di allestire una rosa giovane all’interno di una struttura sportiva solida.

Per Quintieri si tratta di un ritorno, avendo già vestito la maglia granata da calciatore durante la stagione 2005-2006. Originario di Cosenza e diplomato come direttore sportivo a Coverciano nel febbraio del 2025, si lega alla società con un contratto di una singola stagione. Il suo ruolo comprenderà la gestione del mercato, la programmazione della prima squadra e il coordinamento generale dell’area sportiva, in stretta collaborazione con la dirigenza e lo staff tecnico. La presentazione ufficiale alla stampa avverrà nel corso del mese di giugno.

Parallelamente all’inserimento della nuova figura dirigenziale, il club ha fatto il punto sulla propria situazione societaria e finanziaria dopo la perdita della categoria. L’amministrazione ha precisato che il lavoro di programmazione e di ristrutturazione non si è mai fermato dopo la retrocessione, permettendo di rispettare tutti gli adempimenti burocratici previsti.

La società ha confermato di essere in linea con i parametri richiesti per l’ottenimento delle licenze nazionali sia per la Serie D sia per la Serie C, avendo saldato i relativi oneri economici. La consistenza degli investimenti effettuati dalla proprietà è stata inoltre certificata dalla società incaricata per la revisione del bilancio.

Avere i conti in regola e i documenti certificati rappresenta un passaggio chiave per i vertici del club: questi elementi costituiscono infatti la base formale necessaria per supportare una potenziale richiesta di ‘riammissione’ al prossimo campionato di Serie C.

© Riproduzione riservata

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