29 C
Firenze
martedì 14 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Carrarese, al via la stagione: diramata la lista dei convocati per il ritiro di Caldaro

L'attaccante classe 2003 Moustapha Cissé, proveniente dall'Atalanta, si aggrega alla squadra per rafforzare un reparto offensivo ricco di ambizioni

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Carrarese
Foto di: Facebook / Carrarese
1 ' di lettura

CARRARA – La Carrarese Calcio 1908 ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il ritiro pre-campionato a Caldaro, in provincia di Bolzano. Il gruppo a disposizione dello staff tecnico per la preparazione estiva si è arricchito con l’arrivo dell’attaccante Moustapha Cissé, la cui acquisizione temporanea dall’Atalanta è stata confermata proprio in concomitanza con l’avvio della nuova stagione.

Il parco portieri che prenderà parte al ritiro è composto da Marco Bleve, Vincenzo Fiorillo e Giovanni Garofani. Per quanto riguarda il reparto difensivo, sono stati selezionati Giulio Cianti, Tommaso Guercio, Marco Imperiale, Filippo Oliana, Lorenzo Romani, Fabio Ruggeri e Bartosz Salamon.

Il centrocampo sarà formato da Giulio Baroncelli, Niccolò Belloni, Filippo Fanucchi, Yanis Khafi, Filippo Liberati, Filippo Melegoni, Gabriele Parlanti, Pietro Pinelli, Nicolas Schiavi, Simone Zanon e Emanuele Zuelli.

Il reparto offensivo, che vede l’inserimento del nuovo acquisto Cissé, include inoltre Fabio Abiuso, Mattia Finotto, Giacomo Marconi e Tommaso Rubino. Il giovane attaccante guineano, classe 2003, si è detto entusiasta della nuova sfida: “Sono molto felice di essere qua, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Seguo da due anni la Carrarese in Serie B, e mi ha sempre molto impressionato per lo spirito di squadra e la determinazione”. Cissé, che ha già assaporato la massima serie con l’Atalanta, punta a ritagliarsi il suo spazio nel gruppo: “Sono fiducioso di potermi ritagliare il giusto spazio, contribuendo al contempo ai risultati del gruppo, che ovviamente sono la mia priorità”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29 ° C
29.7 °
27.3 °
58 %
0.5kmh
67 %
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
40 °
Ven
41 °
Sab
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2075)ultimora (1243)Video Adnkronos (439)sport (104)salute (75)Tecnologia (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati