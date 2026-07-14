Carrarese, al via la stagione: diramata la lista dei convocati per il ritiro di Caldaro

CARRARA – La Carrarese Calcio 1908 ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il ritiro pre-campionato a Caldaro, in provincia di Bolzano. Il gruppo a disposizione dello staff tecnico per la preparazione estiva si è arricchito con l’arrivo dell’attaccante Moustapha Cissé, la cui acquisizione temporanea dall’Atalanta è stata confermata proprio in concomitanza con l’avvio della nuova stagione.

Il parco portieri che prenderà parte al ritiro è composto da Marco Bleve, Vincenzo Fiorillo e Giovanni Garofani. Per quanto riguarda il reparto difensivo, sono stati selezionati Giulio Cianti, Tommaso Guercio, Marco Imperiale, Filippo Oliana, Lorenzo Romani, Fabio Ruggeri e Bartosz Salamon.

Il centrocampo sarà formato da Giulio Baroncelli, Niccolò Belloni, Filippo Fanucchi, Yanis Khafi, Filippo Liberati, Filippo Melegoni, Gabriele Parlanti, Pietro Pinelli, Nicolas Schiavi, Simone Zanon e Emanuele Zuelli.

Il reparto offensivo, che vede l’inserimento del nuovo acquisto Cissé, include inoltre Fabio Abiuso, Mattia Finotto, Giacomo Marconi e Tommaso Rubino. Il giovane attaccante guineano, classe 2003, si è detto entusiasta della nuova sfida: “Sono molto felice di essere qua, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Seguo da due anni la Carrarese in Serie B, e mi ha sempre molto impressionato per lo spirito di squadra e la determinazione”. Cissé, che ha già assaporato la massima serie con l’Atalanta, punta a ritagliarsi il suo spazio nel gruppo: “Sono fiducioso di potermi ritagliare il giusto spazio, contribuendo al contempo ai risultati del gruppo, che ovviamente sono la mia priorità”.