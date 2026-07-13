Il ritorno di Pagliuca sulla panchina azzurra: “Costruiremo la salvezza su umiltà e cultura del lavoro”

EMPOLI – La nuova stagione dell’Empoli FC si apre all’insegna della concretezza e del desiderio di riscatto. Nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede del club, il presidente Fabrizio Corsi, il direttore sportivo Fabio Artico e il tecnico Guido Pagliuca hanno delineato le linee guida per l’annata sportiva alle porte, ponendo l’accento sulla sostenibilità finanziaria e sulla valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nel vivaio.

Il presidente Corsi ha analizzato con lucidità le difficoltà emotive emerse durante lo scorso campionato, caratterizzato da una salvezza raggiunta con sofferenza dopo mesi di tensione. “L’andamento dell’anno scorso è la fotografia delle difficoltà che pone questo campionato no per cui eh ci sono squadre che sono eh costruite col con l’ambizione d’ arrivare all’ottavo posto come poteva essere la nostra l’anno scorso e poi si ritrovano in situazioni in cui appunto eh forse l’aspetto più diciamo difficile da affrontare diventa l’aspetto emotivo no”, ha spiegato il massimo dirigente. In vista del futuro, il club punta a fare tesoro degli errori passati, mantenendo un atteggiamento vigile e consapevole. Sul piano societario, Corsi ha confermato l’esistenza di una trattativa in corso, dichiarando di aver firmato un accordo di esclusiva con un soggetto interessato all’acquisizione delle quote del club, con l’auspicio che l’operazione possa concludersi entro la fine del mercato. “La speranza di arrivare diciamo all’arrivo e entro la fine del mercato Ecco questo è un auspicio”, ha aggiunto.

Il direttore sportivo Artico ha illustrato la strategia per la campagna trasferimenti, confermando una gestione improntata alla prudenza economica. Il mercato sarà dinamico e basato su un preciso equilibrio tra entrate e uscite: “Ci sono dei ragazzi che hanno degli interessamenti di società anche di categoria superiore quindi dovremmo valutare quello nelle uscite e cercare di valorizzare qualcosa e per poi muoversi e rimpiazzarli con dei profili che sono coerenti con quello che è stato sempre l’Empoli”. L’obiettivo è integrare la rosa con un mix di esperienza e gioventù, guardando con particolare attenzione ai talenti emersi dal settore giovanile, una risorsa che il club considera fondamentale.

Per mister Pagliuca si tratta di un ritorno significativo dopo l’esperienza interrotta sette mesi fa. “È un desiderio di poter continuare un percorso finito prestissimo per svariati motivi”, ha affermato l’allenatore. Il tecnico ha spiegato di aver utilizzato il periodo di inattività per riflettere sui propri errori e aggiornarsi, confrontandosi con altri professionisti. In merito all’identità della squadra, Pagliuca ha indicato la strada: “Cercherò di dare un’identità che si basa su una cultura del lavoro che si basa su una grandissima umiltà però che si basa anche su una consapevolezza di essere l’Empoli e di essere una squadra con tanti giovani di grande prospettiva”.