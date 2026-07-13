Zanché (Simg), ‘aggiornamento Nota 99 in G.u. permtette a Mmg di gestire completamente la Bpco’ Video News 13 Luglio 2026 11:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Cisgiordania, il deputato USA bloccato da coloni israeliani armati Video News Palermo, sgominata la “banda dei Kalashnikov”, 15 fermi Video News Sicurezza: Curti (Verisure), ‘la sicurezza evolve verso sistemi di intervento attivo’ Video News Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori Video News Verisure: la sicurezza domestica si estende oltre le mura domestiche Video News Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni Video News Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): “Ets penalizza imprenditori” Video News Borchia (Lega): “Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Mediterraneo” Video News Mondiali, Argentina-Svizzera: le proteste di domenica 12 luglio Video News AdnTalks | Intervista a Giampaolo Rossi Video News Ghost Pitur, il ‘giustiziere’ anti-writer ripulisce muri imbrattati Video News La prima processione digitale in Italia: uno schermo come santo e lumini-smartphone Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35.1 ° C 36.3 ° 34 ° 40 % 0.9kmh 7 % Lun 36 ° Mar 37 ° Mer 39 ° Gio 40 ° Ven 40 ° Ultimi articoli Primo Piano Accoltellato al torace in pieno giorno: in ospedale un giovane di 22 anni Lavoro Assoimballaggi, Andrea Gava confermato alla presidenza: nel 2025 settore oltre 2 miliardi fatturato, + 4% Cronaca Via ai primi lavori contro il dissesto idrogeologico sul monte Faeta dopo l’incendio Ambiente ed Energia Sostenibilità, DS Smith Italia e Tiber Pack insieme per packaging ‘glue-free’ Sport Record e medaglia d’argento: l’atletica senese brilla con Emma Gallorini SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Cisgiordania, il deputato USA bloccato da coloni israeliani armati Video News Palermo, sgominata la “banda dei Kalashnikov”, 15 fermi Video News Sicurezza: Curti (Verisure), ‘la sicurezza evolve verso sistemi di intervento attivo’ Video news Video News Cisgiordania, il deputato USA bloccato da coloni israeliani armati Video News Palermo, sgominata la “banda dei Kalashnikov”, 15 fermi Video News Sicurezza: Curti (Verisure), ‘la sicurezza evolve verso sistemi di intervento attivo’