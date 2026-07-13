Trasporti, logistica ed energia. Grimaldi (Alis): “Ets penalizza imprenditori” Video News 13 Luglio 2026 09:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni Video News Borchia (Lega): “Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Mediterraneo” Video News Mondiali, Argentina-Svizzera: le proteste di domenica 12 luglio Video News AdnTalks | Intervista a Giampaolo Rossi Video News Ghost Pitur, il ‘giustiziere’ anti-writer ripulisce muri imbrattati Video News La prima processione digitale in Italia: uno schermo come santo e lumini-smartphone Video News Odissea, Tom Holland e Robert Pattinson raccontano uno dei titoli più attesi dell’anno Video News Festa della Cozza Selvaggia, Monti: “Valorizza identità e turismo del territorio” Video News Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia Video News Festa della Cozza Selvaggia, Monti: “Valorizza identità e turismo del territorio” Video News “Per Maradona e per le Malvinas”, il coro dell’Argentina accende la sfida con l’Inghilterra – Video Video News Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro – Video Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.5 ° C 30.4 ° 28.1 ° 58 % 0.9kmh 10 % Lun 37 ° Mar 37 ° Mer 39 ° Gio 40 ° Ven 40 ° Ultimi articoli Cronaca Carrarese, il cordoglio del club per la scomparsa della madre di Luca Zavani Salute e Benessere Morso di zecca e rischio encefalite, Bassetti: “Grave infezione virale, massima attenzione” Cronaca Incendio boschivo a Vicchio: 15 ettari distrutti, in azione la flotta regionale Cultura ed Eventi Università di Pisa, svelato il mistero del mega movimento magmatico in Etiopia Motori Guigues, in Italia Renault corre con la Clio, vinciamo con scelte ‘fedeli’ alla nostra identità SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni Video News Borchia (Lega): “Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Mediterraneo” Video News Mondiali, Argentina-Svizzera: le proteste di domenica 12 luglio Video news Video News Marina di Ravenna, torna la Festa della Cozza Selvaggia tra mare, biodiversità e tradizioni Video News Borchia (Lega): “Aiutiamoli a casa loro non sia slogan: con PRIMA più sviluppo nel Mediterraneo” Video News Mondiali, Argentina-Svizzera: le proteste di domenica 12 luglio