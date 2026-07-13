Incendio boschivo a Vicchio: 15 ettari distrutti, in azione la flotta regionale

VICCHIO (FI) – Un vasto incendio boschivo sta interessando, dalla scorsa notte, un’area difficilmente raggiungibile nel territorio comunale di Vicchio, in provincia di Firenze. Le fiamme si sono sviluppate in località La Colla e hanno già coinvolto circa 15 ettari di vegetazione.

Il sistema regionale antincendi ha attivato prontamente le procedure di emergenza, inviando le prime squadre sul posto già durante le ore notturne. Dalle prime luci del mattino, le operazioni di contenimento sono state potenziate con l’impiego di tre elicotteri regionali, che lavorano in stretto coordinamento con le squadre specializzate dell’Unione Comuni Mugello. Sul luogo dell’incendio è presente anche un contingente dei Vigili del Fuoco, che fornisce supporto logistico e operativo.

Data la complessità della situazione e per tentare di circoscrivere il rogo prima che l’aumento delle temperature pomeridiane possa rendere più critico il fronte del fuoco, è stato disposto l’invio di un ulteriore mezzo aereo appartenente alla flotta nazionale.