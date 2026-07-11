Rubano un orologio a un turista al centro commerciale, rintracciati e arrestati in Liguria

REGGELLO – I carabinieri della compagnia di Bordighera, nella notte del 5 luglio hanno sottoposto a fermo di polizia due stranieri autori verosimilmente di furto con strappo di un orologio di lusso.

Gli stessi infatti, il giorno precedente (4 luglio), all’outlet luxury The Mall di Reggello, dopo aver individuato un turista tedesco, in vacanza ed intento a fare shopping, lo hanno pedinato ed al momento propizio gli hanno letteralmente strappato il costoso orologio (del valore di circa 75mila euro) che aveva al polso, per poi fuggire a piedi facendo perdere le loro tracce.

Dopo la denuncia della vittima ai carabinieri del posto, questi hanno immediatamente avviato articolate indagini che hanno permesso di individuare la targa – francese – ed il modello dell’autovettura in uso agli autori del reato. Benché gli ignoti fuggitivi avessero ormai abbondante vantaggio, supponendo un loro rientro in territorio francese, i carabinieri di Reggello hanno condiviso informazioni utili con i colleghi della provincia di Imperia. È stato così predisposto a cura del Nucleo operativo della compagnia di Bordighera un servizio di appostamento in autostrada A/10 in attesa del transito dell’autovettura ricercata.

Contestualmente è stato allertato il Centro di cooperazione e dogane di polizia di Ventimiglia per una eventuale possibile collaborazione con il collaterale francese. Al transito della citata autovettura all’altezza di Bordighera veniva individuata e quindi pedinata fino al confine dove veniva bloccata, in totale sicurezza, al casello autostradale di Ventimiglia, grazie ad un efficace dispositivo di blocco organizzato in collaborazione con pattuglie dell’Arma locale e della polizia – posto di frontiera, preallertati per opportuno ausilio.

L’autovettura è stata dunque accerchiata ed i passeggeri identificati in due algerini, di 26 e 28 anni, pluripregiudicati e con precedenti specifici, che venivano condotti in caserma. All’interno dell’autovettura, accuratamente perquisita, è stato rinvenuto, ben occultato, l’orologio di pregio della vittima, che è stato posto sotto sequestro. I militari del Nucleo operativo di Bordighera, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno sottoposto i due algerini a fermo di polizia giudiziaria associandoli al carcere di Sanremo, dove sono attualmente detenuti, poiché fortemente sospettati di ricettazione aggravata e sussistendo il serio pericolo di fuga.

L’attività di indagine è tutt’ora in corso in stretta sinergia tra i carabinieri di Bordighera e di Reggello, nonché tra le rispettive procure di Imperia e Firenze.