Caldo estremo e animali: il Comune di Siena pubblica il vademecum per tutelare cani e gatti

SIENA – Un vademecum per proteggere cani e gatti dai colpi di calore. È quello realizzato dall’assessora all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi, insieme al garante per la tutela dei diritti degli animali del Comune di Siena, Sara Landi, e pubblicato sul sito Siena Comunica.

“Sulla base delle linee guida del ministero della salute – sostengono Magi e Landi – abbiamo realizzato una guida pratica per proteggere cani e gatti dal caldo estivo e prevenire il colpo di calore. Con l’aumento delle temperature, anche i nostri amici a quattro zampe possono andare incontro a problemi di salute. Il caldo intenso può favorire il colpo di calore, la disidratazione e un rapido affaticamento, anche dopo passeggiate brevi. Durante l’estate aumentano le occasioni per trascorrere del tempo all’aria aperta con i propri animali, ma proprio le alte temperature possono rappresentare un serio rischio per cani e gatti. A differenza dell’uomo, infatti, questi animali non sudano e regolano la temperatura corporea soprattutto aumentando la frequenza respiratoria e disperdendo il calore attraverso la bocca e le vie respiratorie. Quando però temperatura e umidità sono elevate, questo meccanismo può non essere più sufficiente e la temperatura corporea può aumentare rapidamente fino a provocare il colpo di calore, una vera emergenza veterinaria”.

Nella mini guida sono contenuti alcuni consigli pratici, come mantenere la casa fresca e ben ventilata, avere acqua sempre disponibile, effettuare passeggiate negli orari in cui la temperatura è meno elevata, effettuare il così detto “test dell’asfalto” per evitare ustioni ai cuscinetti plantari o come riconoscere il colpo di calore e intervenire subito.

Il vademecum si trova qui: https://www.sienacomunica.it/come-proteggere-cani-e-gatti-dal-colpo-di-calore/.