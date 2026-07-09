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Cade dalla bicicletta a Gaiole in Chianti: in elisoccorso in ospedale a Siena

Un uomo di 68 anni è rimasto seriamente ferito: immediatamente soccorso è stato trasportato alle Scotte in codice rosso

Cronaca
REDAZIONE
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(Foto Fb Eugenio Giani)
1 ' di lettura

GAIOLE IN CHIANTI – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi (9 luglio) nel territorio di Gaiole in Chianti dove un uomo di 68 anni è rimasto seriamente ferito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta.

L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 9,45. Il ciclista stava percorrendo il tracciato della strada provinciale 408 di Montevarchi quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, è rimasto coinvolto in un brutto sinistro. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito estremamente delicate ai primi soccorritori sanitari giunti sul posto, tanto da spingere i medici a richiedere l’attivazione immediata dell’elisoccorso regionale Pegaso 2 per ridurre al minimo i tempi di trasporto in ospedale.

La macchina dell’emergenza si è mobilitata rapidamente con un ampio dispiegamento di forze. Sul luogo dell’incidente sono confluite tempestivamente l’automedica di Radda in Chianti e l’ambulanza della Misericordia di Siena. Il personale del 118 ha prestato le prime, necessarie cure sul campo per stabilizzare il sessantottenne prima del trasferimento d’urgenza a bordo dell’elicottero, che è decollato alla volta del policlinico di Siena Policlinico Le Scotte dove l’uomo è stato ricoverato in codice rosso per la gravità dei traumi riportati.

Insieme ai sanitari sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco per assistere nelle operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza della carreggiata, oltre alle forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi di rito.

© Riproduzione riservata

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