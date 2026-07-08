33.3 C
Firenze
mercoledì 8 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Treno resta fermo sui binari per un’avaria: intervengono vigili del fuoco e protezione civile

I 150 passeggeri sono stati trasferiti su un altro mezzo fatto arrivare sul binario parallelo: distribuita acqua per il gran caldo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Treno fermo sui binari a Rigutino (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti poco prima delle 16 di oggi (8 luglio) per un treno fermo  con circa 150 passeggeri, per un’avaria sulla linea ferroviaria nelle vicinanze di Rigutino.

Attivato il piano prefettizio di protezione civile, i vigili del fuoco, insieme al personale del 118 e personale di Trenitalia, hanno provveduto al trasbordo dei 150 passeggeri, tra cui un disabile, verso un treno sopraggiunto nel binario parallelo per poi trasportare i passeggeri alla stazione di Castiglion Fiorentino.

Sul posto volontari della protezione civile che hanno assistito i passeggeri distribuendo acqua.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
33.3 ° C
33.9 °
32.5 °
42 %
1.3kmh
88 %
Mer
31 °
Gio
34 °
Ven
38 °
Sab
38 °
Dom
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2309)ultimora (1373)Video Adnkronos (519)sport (121)salute (85)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati