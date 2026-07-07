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Firenze, incendio all’Istituto Machiavelli: fiamme negli uffici del primo piano

L'allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, richiedendo l'immediato intervento delle squadre di soccorso presso la sede scolastica fiorentina

Cronaca
REDAZIONE
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incendio istituto machiavelli
Foto di: Vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Un incendio ha colpito questa mattina l’Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Machiavelli, situato in via di Santo Spirito a Firenze. L’allarme è scattato intorno alle 07,30, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco.

La squadra, proveniente dalla sede centrale del comando cittadino, è entrata nell’edificio e ha domato le fiamme. Il rogo si è sviluppato al primo piano della struttura scolastica, coinvolgendo in modo specifico due ambienti: l’ufficio amministrativo e l’ufficio dedicato alla didattica. I danni riportati dai locali sono rilevanti e hanno interessato anche alcuni affreschi custoditi all’interno delle stanze.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse con la messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’incidente è stato richiesto anche l’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi di rito. Al momento, le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del fuoco e l’esatta dinamica dell’accaduto.

© Riproduzione riservata

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