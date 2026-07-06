Incendio di sterpaglie lungo le sponde del Serchio: in fumo 4mila metri quadri

VECCHIANO – Un esteso incendio di sterpaglie ha tenuto impegnate le squadre di emergenza nella prima serata di ieri (5 luglio) nel territorio comunale di Vecchiano, richiedendo un intervento tempestivo per evitare conseguenze ben più gravi alla vegetazione locale.

L’allarme è scattato poco prima delle 20, quando la centrale operativa dei vigili del fuoco di Pisa è stata allertata per un rogo divampato lungo le sponde del Fiume Serchio. Sul posto sono confluite immediatamente le squadre del comando pisano con due mezzi antincendio e un’ulteriore autobotte giunta a supporto dalla sede centrale. Le fiamme, alimentate dalla secchezza stagionale, stavano interessando una fitta area di sterpaglie e un canneto, minacciando di estendersi rapidamente ai terreni boschivi e agricoli adiacenti.

Grazie alla prontezza dei pompieri, il rogo è stato prontamente circoscritto ed estinto prima che potesse propagarsi oltre la sponda fluviale. Al fianco del personale dei vigili del fuoco hanno operato anche i volontari Aib (Antincendi boschivi), inviati sul posto dalla Soup, la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana, che hanno collaborato alle lunghe operazioni di bonifica. Al termine dell’intervento, che ha visto andare in fumo un’area complessiva stimata in circa 4mila metri quadrati, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in completa sicurezza l’intera zona.

Le cause che hanno dato origine al focolaio sono tuttora in fase di accertamento.