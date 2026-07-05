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Ciclista travolto da un’auto a Terranuova Bracciolini: 67enne in elisoccorso a Careggi

Nonostante il violento impatto l'uomo è stato trasferito in codice giallo per i diversi traumi riscontrati al nosocomio fiorentino

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Toscana Notizie
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TERRANUOVA BRACCIOLINI – Un brutto incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso la comunità del Valdarno nella mattinata di oggi (5 luglio). Erano da poco passate le 9,30 quando la centrale operativa del 118 è scattata in codice rosso per un investimento stradale verificatosi in via Poggilupi, nel territorio comunale di Terranuova Bracciolini.

Ad avere la peggio è stato un ciclista di 67 anni, travolto da un veicolo per cause che sono tuttora in corso di esatta ricostruzione da parte dei militari dell’Arma. L’impatto è stato violento e ha scaraventato l’uomo al suolo, facendo temere inizialmente il peggio. Sul luogo del sinistro sono tempestivamente confluite l’automedica del Valdarno e un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

I sanitari, valutate le condizioni del ferito e i traumi riportati nell’impatto, hanno ritenuto opportuno richiedere il supporto dell’elisoccorso per velocizzare il trasferimento in una struttura idonea. Sul posto è così atterrato il Pegaso 1, che ha preso in carico il sessantasette anni e lo ha trasportato in volo, in codice giallo per fortuna, direttamente al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze.

Per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno.

© Riproduzione riservata

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