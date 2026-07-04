Fratellini di 5 e 9 anni intossicati nella piscina di un residence

PISA – Pomeriggio di grande apprensione e paura anche sul litorale pisano per un incidente che ha visto coinvolti due bambini. La centrale operativa del 118 è scattata in codice d’urgenza per un intervento in un residence di Calambrone, dove due fratellini di 5 e 9 anni sono rimasti intossicati.

Secondo le prime informazioni, i due piccoli avrebbero ingerito involontariamente dell’acqua mentre si trovavano in piscina, all’interno della quale si sarebbe verificato un problema legato al dosaggio del pH.

I bambini, che hanno manifestato i sintomi dell’intossicazione, sono stati subito presi in carico dal personale medico e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno per il monitoraggio e le terapie necessarie.