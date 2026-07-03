31.4 C
Firenze
venerdì 3 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ok il monitoraggio Arpat sulla qualità dell’aria dopo l’incendio a Vicopisano

Conclusa senza riscontrare criticità anche l’analisi sui filtri del Pm10 delle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Una centralina Arpat (foto ufficio stampa)
1 ' di lettura

VICOPISANO – Si è conclusa tra l’1 e il 2 luglio l’analisi sui filtri del Pm10 delle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria di Pisa-Passi (campionati dal 12 al 21 giugno) e del laboratorio mobile di Pisa-Cisanello (campionati dal 12 al 21 giugno) dopo l’incendio alla ditta di riciclo rifiuti di Vicopisano. 

In tutti i campioni analizzati risultano praticamente assenti gli inquinanti organici ricercati, ovvero, Diossine e Furani, Pcb, Ipa e Benzo[a]Pirene e comunque, ampiamente nei limiti dei valori di fondo assegnati ad un’area urbana.

Si conclude al momento questa fase di indagine dalla quale sembrerebbe essere emerso che diossine e furani e Ipa si sono formati a seguito dell’incendio – come mostrano i risultati dei filtri Pm10 di Pisa-Borghetto nei primi giorni dopo l’incendio, ovvero il 9 e 10 giugno – ma questi inquinanti non sono stati trovati nei campioni analizzati per valutare le ricadute a terra che hanno preso in esame vegetali a foglia larga, terreno, frumento e foraggio.

Evidentemente, le condizioni con le quali si è sviluppato l’incendio (alta temperatura delle fiamme, velocità elevata di ascesa dei fumi) combinate con le condizioni atmosferiche di quei giorni, hanno esteso l’area interessata dalla ricaduta dei fumi fino a disperdere in maniera importante nell’atmosfera la polvere prodotta dall’incendio; polvere che costituisce il “veicolo” di diffusione nell’ambiente di tali inquinanti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.4 ° C
32.3 °
30.4 °
38 %
4.9kmh
6 %
Ven
32 °
Sab
34 °
Dom
36 °
Lun
36 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2148)ultimora (1296)Video Adnkronos (460)sport (110)salute (95)Tecnologia (64)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati