Brucia l’esterno di un edificio industriale a Sesto Fiorentino

SESOTO FIORENTINO – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti oggi (1 luglio) alle 16 in via Pertini a Sesto Fiorentino per un incendio che ha interessato una struttura esterna di un edificio industriale.

Sul posto sono stati inviati una squadra, un’autobotte e un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno contenuto l’incendio evitando la propagazione all’interno dell’edificio, ed estinto l’incendio. Effettuata la valutazione dall’autoscala della copertura anche con l’uso di termocamere.

Non ci sono state fortunatamente persone coinvolte.