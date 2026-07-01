24.8 C
Firenze
mercoledì 1 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Brucia l’esterno di un edificio industriale a Sesto Fiorentino

Massiccio intervento dei vigili del fuoco con una squadra, un’autobotte e un’autoscala. Una termocamera per valutare gli effetti del rogo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Brucia l'esterno di un edificio industriale a Sesto Fiorentino (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

SESOTO FIORENTINO – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti oggi (1 luglio) alle 16 in via Pertini a Sesto Fiorentino per un incendio che ha interessato una struttura esterna di un edificio industriale.

Sul posto sono stati inviati una squadra, un’autobotte e un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno contenuto l’incendio evitando la propagazione all’interno dell’edificio, ed estinto l’incendio. Effettuata la valutazione dall’autoscala della copertura anche con l’uso di termocamere.

Non ci sono state fortunatamente persone coinvolte.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.8 ° C
26.2 °
23.8 °
40 %
3.1kmh
5 %
Mer
25 °
Gio
31 °
Ven
34 °
Sab
34 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2275)ultimora (1367)Video Adnkronos (502)salute (95)sport (91)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati