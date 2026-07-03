Omicidio – suicidio in ospedale: accoltella la ex moglie e si butta dalla finestra

CAMAIORE – Una tragedia immane, consumata nel silenzio di una corsia d’ospedale, ha sconvolto nella tarda mattinata di oggi l’ospedale Versilia. Intorno alle 11,45, all’interno del reparto di riabilitazione della struttura sanitaria di Lido di Camaiore, un uomo di circa 80 anni ha accoltellato l’ex moglie di 67 anni, per poi compiere l’estremo gesto lanciandosi nel vuoto da una finestra situata al terzo piano dell’edificio.

Il dramma si è consumato in pochi istanti sotto gli occhi increduli del personale sanitario. I medici e gli infermieri del 118 sono intervenuti immediatamente nel disperato tentativo di prestare i primi soccorsi e rianimare entrambi i coniugi. Purtroppo, le ferite riportate dalla donna e i traumi fatali dovuti alla caduta dell’ottantenne non hanno lasciato margini di manovra: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sia dell’ex marito che della sessantasettenne.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava ricoverata nel reparto del nosocomio versiliese in condizioni gravi già da tre settimane. L’ex consorte, nonostante la separazione, si presentava in ospedale regolarmente per farle visita, senza mai lasciare presagire un simile e drammatico epilogo. Sul posto sono scattate subito le indagini della Polizia di Stato, con gli uomini del locale Commissariato e i tecnici della Scientifica impegnati nei rilievi del caso per ricostruire i dettagli dell’omicidio-suicidio e chiarire il movente dell’aggressione.