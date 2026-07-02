Caporalato, lavoro nero e sicurezza: cinque attività sospese dopo i controlli dei carabinieri

GROSSETO – Una stretta decisa e senza sconti contro il lavoro nero, lo sfruttamento e la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro. È quella messa in atto nell’ultimo mese dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto che, con il prezioso supporto dei militari delle stazioni territoriali e dei Nuclei carabinieri forestali, hanno setacciato la provincia. Un’ampia e meticolosa attività di controllo che ha preso di mira dodici realtà, tra pubblici esercizi e aziende agricole, concentrandosi in particolar modo su bar, ristoranti e cantieri per il taglio dei boschi. Il bilancio complessivo dell’operazione fotografa una situazione a dir poco critica: su cinquanta lavoratori identificati e controllati, ben otto sono risultati completamente ‘in nero’, e tra questi ultimi due sono stati sorpresi anche privi del necessario permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il monitoraggio ha portato all’adozione di provvedimenti drastici. Sono ben cinque, infatti, le attività per le quali è scattata la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale: per quattro di esse il blocco è stato imposto a causa dell’altissima percentuale di lavoro nero riscontrata, mentre in un caso la saracinesca è rimasta abbassata a causa di gravi e profonde violazioni in materia di sicurezza. Il pesante quadro normativo violato ha fatto scattare anche sanzioni amministrative e ammende contravvenzionali per un importo complessivo superiore ai 50mila euro, a testimonianza di una diffusa inosservanza delle regole basilari del mercato occupazionale.

Entrando nel dettaglio dei singoli blitz sul territorio, in un bar del capoluogo grossetano – ispezionato con la collaborazione della stazione dei carabinieri di Campagnatico – i militari hanno scovato un cittadino straniero impiegato totalmente in nero e sprovvisto del titolo di soggiorno. Una situazione del tutto speculare a quella scoperta nei boschi dell’Amiata dal personale del Nucleo Forestale di Santa Fiora, dove il titolare di una ditta di ‘taglia legna’ è stato sorpreso a operare con due operai, uno dei quali risultato sprovvisto di contratto e clandestino. Per entrambi i datori di lavoro è scattato inevitabilmente il deferimento in stato di libertà alla procura di Grosseto.

La situazione non è migliorata spostandosi in altre note località montane e marittime della provincia maremmana. In due bar e in un ristorante, gli ispettori dell’Arma hanno riscontrato la totale inosservanza delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza. Tra le mancanze più gravi, l’assenza totale della prevista formazione professionale per i dipendenti e la mancata redazione del fondamentale Documento per la valutazione dei rischi (Dvr), una gravissima omissione che ha causato la sospensione dell’attività (poi revocata solo dopo la messa in regola da parte del titolare).

In un altro locale, inoltre, è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza alcuna autorizzazione, posizionato in modo tale da poter controllare a distanza i lavoratori, violandone la dignità e la riservatezza. Anche per questi tre gestori è scattata la denuncia a piede libero. Per tutti e cinque gli imprenditori complessivamente denunciati vige, com’è naturale nella fase delle indagini, la presunzione di innocenza fino a un definitivo accertamento di colpevolezza. I controlli mirati, coordinati dall’ispettorato territoriale di Grosseto, proseguiranno senza sosta in tutta la provincia per difendere la dignità dei lavoratori e la leale concorrenza tra le imprese.