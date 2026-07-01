San Miniato, due arresti in poche ore per lo stesso uomo

SAN MINIATO – Due arresti nel giro di pochissime ore per lo stesso uomo. È il bilancio di un’intensa attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri della compagnia di San Miniato, che ha permesso prima di sventare un furto all’interno di una scuola e, successivamente, di catturare nuovamente il malvivente evaso dai domiciliari che sperava di far perdere le proprie tracce tra la folla.

L’operazione è scattata nella serata di sabato (27 giugno) quando alcuni cittadini hanno notato un uomo forzare la porta d’ingresso dell’istituto comprensivo Sacchetti. Grazie alla tempestiva segnalazione al 112, i militari dell’aliquota radiomobile del Norm sono piombati sul posto in pochi minuti, bloccando ogni via di fuga. I carabinieri sono riusciti a sorprendere il ladro – un cittadino italiano – ancora all’interno del plesso scolastico, fermandolo prima che potesse sottrarre il materiale didattico o arrecare ulteriori danni alla struttura. L’uomo è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

La vicenda, tuttavia, non si è conclusa tra le aule della scuola. Convinto di poter eludere la vigilanza, l’uomo è evaso nella notte dalla propria abitazione, rendendosi temporaneamente irreperibile. A quel punto è entrata in gioco la profonda conoscenza del territorio dei militari della stazione di Ponte a Egola, impegnati in un servizio di pattugliamento nei luoghi di aggregazione. Durante la notte, i carabinieri hanno notato un volto noto tra la folla presente a una manifestazione pubblica locale. Nonostante l’evaso avesse cercato di nascondersi e confondersi tra la gente, l’intuito dei militari ha fatto la differenza: l’uomo è stato riconosciuto, isolato e nuovamente arrestato per il reato di evasione.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata di lunedì (29 giugno).

Il giudice del tribunale di Pisa ha convalidato entrambi gli arresti per il 42enne, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.