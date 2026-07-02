Microsoft progetta l’addio ai supporti fisici per Xbox

(Adnkronos) – In linea con le recenti tendenze di mercato che vedono anche Sony orientata verso l’abbandono dei supporti ottici, Microsoft si appresta a interrompere progressivamente la produzione di videogiochi su disco per l’ecosistema Xbox. Per gestire questa transizione senza penalizzare l’utenza storica, la multinazionale sta sviluppando una funzionalità interna denominata “Disc-to-Digital”. Questa opzione, i cui riferimenti sono emersi all’interno del codice dell’applicazione Xbox per PC, consentirà di digitalizzare le collezioni fisiche esistenti.

Il sistema, attualmente in fase di sperimentazione da parte dei dipendenti dell’azienda, sarà limitato esclusivamente ai titoli per Xbox One e Xbox Series X, escludendo i formati della prima Xbox e di Xbox 360. Il funzionamento prevede il riconoscimento del disco inserito nella console e la contestuale assegnazione di un diritto digitale associato al profilo utente. Tale licenza rimarrà legata in modo univoco al supporto fisico: in caso di vendita o prestito del disco, il diritto d’accesso digitale si trasferirà automaticamente al nuovo account.

L’ottenimento della licenza digitale equiparerà il titolo a un acquisto effettuato sul Microsoft Store, sbloccando i vantaggi dell’ecosistema come il cloud gaming tramite abbonamento Game Pass e le funzionalità Xbox Play Anywhere per l’accesso da PC. Microsoft ha comunque avvertito i propri tester che alcuni dischi per Xbox One potrebbero non essere compatibili con il programma, a causa di specifiche tecniche e varianti nei processi di produzione dell’epoca.

Questa strategia si inserisce nel contesto della pianificazione hardware a lungo termine. I vertici aziendali stanno valutando se dotare la prossima generazione di console, nota con il nome in codice Project Helix, di un lettore ottico. L’introduzione del sistema di conversione digitale risulterebbe pertanto fondamentale per garantire la retrocompatibilità dei cataloghi fisici in uno scenario di mercato completamente dematerializzato.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)