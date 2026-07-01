Anthropic e NVIDIA, i modelli Claude approdano su architettura Blackwell Ultra in Azure

(Adnkronos) – L’integrazione tra i modelli linguistici di Anthropic e l’infrastruttura di calcolo di NVIDIA segna un ulteriore avanzamento nell’offerta cloud enterprise di Microsoft Azure. La disponibilità generale dei modelli Claude all’interno di Microsoft Foundry, ora supportati dalle GPU NVIDIA GB300 Blackwell Ultra, fornisce alle organizzazioni una base tecnologica progettata per lo sviluppo e l’implementazione di agenti di intelligenza artificiale autonomi e orientati a domini specifici.

L’adozione di sistemi NVIDIA GB300 NVL72, coadiuvati dalla tecnologia di networking NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, mira a incrementare l’efficienza dell’inferenza e a ridurre i costi operativi totali, facilitando la creazione di sistemi complessi capaci di operare in modo trasversale tra diverse funzioni aziendali.

La collaborazione tra NVIDIA e Anthropic si estende inoltre all’integrazione di strumenti di sviluppo specifici, che consentono alle imprese di dotare gli agenti basati su Claude di competenze specializzate attraverso l’accesso al calcolo accelerato. Per garantire la governance del sistema, le aziende possono fare ricorso al “NVIDIA Secure Agent Workspace Reference Design”, uno schema di riferimento che permette di gestire identità, accessi alla rete, credenziali e policy di runtime direttamente a livello infrastrutturale.

Questa nuova implementazione rappresenta l’evoluzione della partnership strategica annunciata da Microsoft, NVIDIA e Anthropic nel novembre 2025, volta ad ampliare l’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale per il settore industriale e a potenziare le capacità di calcolo accelerato per la gestione di agenti intelligenti. Tale sinergia punta a trasformare gli agenti AI in componenti strutturali dell’operatività organizzativa, dotandoli di capacità tecniche necessarie per accelerare processi aziendali critici in ambienti sicuri e controllati.

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