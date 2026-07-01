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Fumo, Fda autorizza 20 varianti di bustine di nicotina Zyn come prodotti a rischio modificato

Salute e Benessere
REDAZIONE
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1 ' di lettura

(Adnkronos) – Philip Morris International ha annunciato che la Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha autorizzato 20 varianti delle bustine di nicotina Zyn come Prodotto del tabacco a rischio modificato (Mrtp). Si tratta – informa una nota – dei primi provvedimenti Mrtp concessi per la categoria delle bustine di nicotina, che consentono al Gruppo di commercializzare, per i prodotti Zyn autorizzati, con la seguente affermazione: ‘Utilizzare Zyn, invece delle sigarette, comporta un rischio inferiore di cancro orale, malattie cardiache, cancro ai polmoni, ictus, enfisema e bronchite cronica’. 

  

“La decisione della Fda rappresenta un momento importante per gli oltre 45 milioni di consumatori di nicotina in età legale negli Stati Uniti – ha dichiarato Stacey Kennedy, Ceo di Pmi Us – La notizia di oggi garantisce che questi adulti abbiano accesso a informazioni accurate e basate sulla scienza, inclusa l’evidenza autorizzata da Fda secondo cui il passaggio dalle sigarette a Zyn riduce il rischio di malattie legate al fumo, come le malattie cardiache e il cancro ai polmoni. Più in generale – ha aggiunto – questa decisione rafforza l’approccio scientifico dell’Agenzia sulla valutazione dei prodotti e sulla comunicazione trasparente dei risultati”. 

  

Il provvedimento di Fda evidenzia un netto contrasto – si legge nella nota – Negli Stati Uniti, prima di essere autorizzati i prodotti a base di nicotina sono sottoposti a un’approfondita revisione scientifica, mentre in molti Paesi i decisori politici optano per divieti anziché per un’attenta valutazione. Nel gennaio 2025, Zyn è stato il primo brand di bustine di nicotina autorizzato alla vendita negli Stati Uniti a seguito di una rigorosa valutazione scientifica. Con la decisione odierna, Pmi detiene autorizzazioni Mrtp per Zyn per alcune versioni dei dispositivi Iqos e per i loro appositi stick di tabacco, e per 8 varianti dello snus General. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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