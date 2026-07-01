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Rendina (Rally di Roma): “Sfida far dialogare 42 comuni, faremo bene”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La sfida più grande è mandare tutti d’accordo, perché il Rally di Roma è un evento molto complicato da organizzare: essendo itinerante, tocchiamo 42 comuni e dobbiamo dialogare con tutti i sindaci, con la città di Roma, il Comune, la Regione e tutte le istituzioni coinvolte. È una sfida davvero impegnativa”. Lo ha detto Massimiliano Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale, alla presentazione del progetto ‘Un consiglio in salute’, promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione della manifestazione, in programma dal 3 al 5 luglio.  

Sull’integrazione della prevenzione sanitaria all’interno dell’evento sportivo, Rendina ha spiegato: “La prevenzione è stata voluta dal presidente Antonello Aurigemma, che ci ha dato fiducia e che ringrazio, perché essere stati scelti per questo progetto è un grandissimo onore. Abbiamo subito sposato la causa e credo che andrà molto molto bene”. 

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