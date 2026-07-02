Accuse al sindaco di reati specifici sui social, la giunta dà l’ok per una querela per diffamazione

GROSSETO – La giunta comunale di Grosseto ha approvato un atto di indirizzo con cui dà mandato al servizio avvocatura di predisporre e depositare una querela a tutela dell’onore e della reputazione del sindaco Vivarelli Colonna oltreché dell’immagine istituzionale del Comune.

Il provvedimento arriva dopo la diffusione su Facebook di alcuni contenuti audio-video ritenuti gravemente lesivi nei confronti del primo cittadino e dell’amministrazione comunale. Nei filmati vengono mosse accuse di omessa vigilanza, inerzia, favoreggiamento e presunta connivenza rispetto a ipotizzati illeciti, con riferimenti anche a reati quali truffa aggravata ai danni dello Stato, falsificazione di documenti, turbativa d’asta e a fenomeni di criminalità organizzata.

La diffusione di tali dichiarazioni va a ledere la reputazione del sindaco nella sua veste istituzionale e ad arrecare un grave pregiudizio all’immagine, al prestigio e alla credibilità del Comune di Grosseto.

Con l’atto approvato, l’esecutivo comunale esprime indirizzo favorevole all’avvio delle iniziative giudiziarie ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell’ente. Il sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, è stato quindi autorizzato a presentare querela e ad adottare ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna; il Ssrvizio avvocatura curerà la predisposizione dell’atto e gli adempimenti conseguenti.

La giunta ha deciso di riservarsi la valutazione dell’eventuale costituzione di parte civile qualora venga avviato un procedimento penale e ne ricorrano i presupposti.

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ritenuta l’urgenza di procedere in tal senso.