Regione Toscana, una variazione di bilancio da 103 milioni: un terzo per il settore sociosanitario

FIRENZE – La manovra finanziaria della Regione Toscana incassa il primo via libera in commissione consiliare, ma al di là dei numeri si accende lo scontro politico sulle priorità e sulla visione di sviluppo del territorio. La seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028, licenziata a maggioranza sotto la guida del presidente della commissione Vittorio Salotti, mette sul piatto un pacchetto di risorse attivabili che tocca i 103 milioni e 200mila euro. Un tesoretto che, secondo le forze di governo, darà risposte attese da amministrazioni locali e cittadini su impiantistica sportiva, scuole, cultura e sociale, ma che le opposizioni bocciano parlando di interventi a macchia e privi di una reale programmazione strategica.

L’ossatura del provvedimento, concertato con i Comuni, si muove lungo tre precise direttrici d’intervento: sanità e sociale, infrastrutture, cultura e istruzione. Per il comparto sociosanitario lo stanziamento sfiora i 30 milioni di euro, la fetta più consistente dei quali – ben 20 milioni – è destinata a far correre i cantieri per il maxi ampliamento dell’ospedale di Cisanello a Pisa. Altri 6 milioni serviranno come cofinanziamento regionale per blindare le opere nate sotto l’egida del Pnrr, mentre un milione e mezzo prenderà la via delle bonifiche legate allo scandalo Keu. Nel pacchetto trovano spazio anche 450mila euro per l’ampliamento di rsa e progetti di co-housing a Badia Tedalda e un milione di euro per l’associazione Rondine Cittadella della Pace, ad Arezzo, per il restauro del castello.

Il capitolo infrastrutture muove invece oltre 15 milioni di euro con un focus mirato sulla viabilità critica e i collegamenti nodali. Cinque milioni vanno a rimpolpare il quadro economico del nuovo ponte tra Signa e Lastra a Signa, quattro milioni sono destinati ai cantieri di manutenzione straordinaria sulla FiPiLi e due milioni finanzieranno il terzo lotto del ponte di Calcinaia per connettere meglio l’area dei Monti Pisani con Pontedera. Tra le altre poste figurano tre milioni per lo snodo tra stazione e tranvia in viale Guidoni a Firenze, un milione per il ponte sui Navicelli, mezzo milione per la circonvallazione di Signa e 330mila euro per la variante di Cortona. Per la cultura l’iniezione è di altri 10 milioni di euro, che portano il parziale annuo a 20 milioni in attesa di un ulteriore incremento a fine anno, a cui si somma un’ipoteca da sei milioni complessivi sul biennio 2027-2028 per sostenere la futura legge a tutela dei teatri.

Il dibattito politico resta però infuocato. Se dal Partito Democratico il capogruppo Simone Bezzini esprime profonda soddisfazione per le risposte concrete date a settori chiave come la salute e i musei, il centrodestra solleva forti perplessità. Per Chiara La Porta di Fratelli d’Italia l’intera manovra è priva di linee guida chiare sulle strutture strategiche e scolastiche, riducendosi a un elenco di interventi puntuali anziché muoversi dentro un disegno generale. Più duro il portavoce della minoranza Alessandro Tomasi, che da un lato rivendica come una vittoria politica la cancellazione del mutuo da 40 milioni di euro inizialmente previsto per la realizzazione della terza torre della Regione a Novoli – definita una cementificazione inutile – e dall’altro attacca la giunta Giani accusandola di fare “campagna elettorale senza idee” e di dover rincorrere con altri tre milioni di euro i costi della bonifica del Keu.

Un giudizio sfumato arriva infine da Jacopo Maria Ferri di Forza Italia: l’esponente azzurro riconosce l’utilità del polmone finanziario teso a salvare i bilanci dei piccoli comuni per le manutenzioni dei palazzi pubblici, ma denuncia la totale assenza di risorse su partite cruciali come il trasporto pubblico locale e il rischio che misure regionali come i “nidi gratis” finiscano per scaricare i costi gestionali direttamente sulle spalle dei municipi.