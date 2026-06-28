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Tommaso Villa confermato responsabile regionale di Futuro Nazionale

Le scelte di Massimiliano Simoni per consolidare il partito a livello territoriale: l'onorevole Ravetto si occupa di giustizia, l'avvocato Carta di remigrazione

Politica
REDAZIONE
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Tommaso Villa confermato responsabile regionale di Futuro Nazionale (foto FB)
1 ' di lettura

FIRENZE – Tommaso Villa confermato responsabile regionale toscano per la fase costituente di Futurio Nazionale. 

È una delle decisioni di Massimiliano Simoni, responsabile nazionale del partito del generale Roberto Vannacci.

“In forza del mandato conferitomi e di concerto con il generale Roberto Vannacci e dallo statuto di Futuro Nazionale – dice – oggi ho provveduto, dando seguito alla assemblea costituente svoltasi a a Roma nelle scorse settimane, alla organizzazione e strutturazione del partito su scala nazionale e regionale con le seguenti nomine: ho confermato Tommaso Villa, quale responsabile regionale per la fase costituente di Futuro Nazionale per la regione Toscana e Gianluca Dessì quale responsabile regionale per la fase Costituente di Futuro Nazionale per la regione Sardegna. Ed inoltre ho anche nominato Fabrizio Ciarapica quale responsabile regionale per la fase costituente di Futuro Nazionale per la regione Marche; Giulio Curatella quale responsabile regionale per la fase costituente di Futuro Nazionale per la regione Basilicata; l’onorevole Laura Ravetto quale responsabile nazionale della direzione D – Giustizia e relazioni esterne per la fase costituente di Futuro Nazionale ed infine dell’avvocato Giorgio Carta quale responsabile nazionale del dipartimento numero Sicurezza, remigrazione e relazioni con le forze dell’ordine per la fase costituente di Futuro Nazionale. A tutti loro va il mio pià sentito augurio di buon lavoro.”

“Dopo il successo quotidiano del tesseramento a Futuro Nazionale testimoniato dal costante aumento delle adesioni – conclude Simoni – e visto anche l’entusiamo scaturito dalla partecipazione alla nostra assemblea costituente adesso stiamo procedendo, come annunciato, ad organizzare capillarmente il partito sul territorio per renderlo ancora piu’ operativo e vicino ad iscritti e simpatizzanti”.

© Riproduzione riservata

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