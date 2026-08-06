Tragedia sul lavoro a Carrara, Lenzi: “Inaccettabile, evento che ci riempie di dolore e rabbia”

CARRARA – “Ancora una tragedia inaccettabile che ci riempie di profondo dolore e rabbia”. L’assessore al lavoro Alberto Lenzi commenta l’ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto ad Avenza, dove un operaio ha perso la vita schiacciato da lastre di marmo.

Esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità dei lavoratori del marmo, l’assessore osserva che “non possiamo abituarci alla contabilità delle morti sul lavoro” e che “ogni singolo incidente rende evidente che tutto quanto oggi è stato messo in campo non è sufficiente”.

“La circostanza che chi ha purtroppo trovato la morte oggi era un operaio esperto – prosegue Lenzi – ci dice che i livelli di attenzione non solo non devono mai calare, ma devono essere continuamente aggiornati e implementati, e che la sicurezza non può essere negoziata con i ritmi di produzione”.

“La Regione Toscana conferma e rilancia il proprio impegno sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. °a partire dal lapideo, continueremo a investire risorse, a potenziare i controlli e a collaborare strettamente con le istituzioni, i servizi di prevenzione delle Asl e le parti sociali”, sottolinea l’assessore che però fa appello ancora una volta alla responsabilità di tutti: “La sicurezza non è un costo, ma un diritto inalienabile, e al tempo stesso è una responsabilità che ci riguarda tutti: istituzioni, datori di lavoro, gli stessi lavoratori e i loro rappresentanti”.