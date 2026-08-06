Violento scontro fra due auto nella notte a Carrara: grave una donna di 58 anni

CARRARA – Violento scontro frontale nella notte a Carrara, dove due vetture sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto intorno all’una lungo via XX Settembre.

L’impatto tra le due automobili ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, con la centrale del 118 che ha inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza della pubblica assistenza per prestare le prime cure ai feriti. Ad avere la peggio è stata una donna di 58 anni, le cui condizioni sono apparse subito molto critiche: la paziente è stata trasferita d’urgenza in codice rosso a Cisanello. Meno gravi invece le condizioni dell’altro automobilista coinvolto, un uomo di 63 anni, accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Noa – Nuovo Ospedale Apuane di Massa per gli accertamenti e i traumi riportati.

Oltre al personale sanitario, nel luogo del sinistro sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area di carreggiata interessata dall’impatto, insieme agli agenti della polizia per effettuare i rilievi di rito volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.