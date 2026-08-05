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Treno investe un gregge di pecore sulla Siena-Empoli: ritardi e disagi per i passeggeri

L'incidente nelle vicinanze di Castellina Scalo sulla linea verso Poggibonsi. Il convoglio ha raggiunto la stazione, ma la tratta ha subito disagi

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REDAZIONE
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(foto Toscana Notizie)
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MONTERIGGIONI – Mattinata di disagi lungo la linea ferroviaria Siena – Empoli a causa di un investimento di un gregge di pecore avvenuto intorno alle 12 nel tratto compreso tra Castellina Scalo, nel comune di Monteriggioni, e Poggibonsi.

A travolgere gli animali è stato un treno regionale di passaggio. Nonostante l’impatto, il convoglio è riuscito a riprendere la marcia poco dopo, raggiungendo la stazione di destinazione con un ritardo contenuto. Tuttavia, le successive e complesse operazioni di rimozione delle carcasse dalle sede ferroviaria hanno reso necessaria la sospensione temporanea della circolazione nel tratto interessato, provocando importanti ripercussioni sul traffico ferroviario.

I disagi hanno coinvolto finora una decina di corse, interessate da ritardi, modifiche di percorso e cancellazioni parziali. Per limitare i disservizi ai viaggiatori, i passeggeri sono stati riprotetti su corse successive o tramite l’attivazione di un servizio di autobus sostitutivi coperto nella tratta compresa tra Siena e Poggibonsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino della linea, gli agenti della Polizia Ferroviaria per i rilievi di rito e il personale del servizio sanitario dell’Asl per le operazioni di competenza sugli animali.

© Riproduzione riservata

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