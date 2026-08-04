Si ribalta con l’auto sulla regionale, grave un giovane di 22 anni

PITIGLIANO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la strada regionale 74, al chilometro 5+400, nel territorio comunale di Pitigliano.

Intorno alle 17.35 la centrale del 118 è stata attivata per un sinistro che ha visto coinvolto un singolo autoveicolo, che si è ribaltato per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sorano, il conducente, un ragazzo di 22 anni, si trovava fortunatamente già all’esterno dell’abitacolo. Il giovane è stato prontamente preso in cura dal personale sanitario dell’automedica di Pitigliano e dell’ambulanza della Croce Rossa di Pitigliano. Valutate le condizioni, i soccorritori ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza in codice di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dal sinistro per evitare ulteriori pericoli alla circolazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Pitigliano per effettuare i rilievi di rito necessari a ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto.