37.7 C
Firenze
martedì 4 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Taddeucci, oro nella 10 km e l’intervista ‘toscana’ da censura

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Un troiaio…”. La verve toscana di Ginevra Taddeucci emerge tutta nell’intervista a RaiSport dopo il trionfo nella 10 km in acque libere agli Europei di Parigi 2026. L’azzurra si impone nella Senna e alla fine, davanti ai microfoni, descrive le difficoltà in maniera colorita. “Era bella zozza. Avevo gli occhialini pieni di foglie, rami, era piena di plastica. C’erano dei troiai indicibili, meno male che era pulita… Pensa se era sporca…”, dice tra una risata e l’altra. 

 

 

L’analisi ‘tecnica’ viene affidata al sito della Federnuoto. “Parigi è sempre stata una tappa fortunata per me. La prima medaglia in Coppa del Mondo l’ho conquistata qui dietro a Sharon van Rouwendaal e a Marcela da Cunha, un podio di valore. Poi c’è stata l’Olimpiade… L’oro nella dieci chilometri continentale mi mancava: avevo vinto nella cinque e preso l’argento nella dieci”, dice facendo riferimento a Roma 2022 e Stari Grad 2025. “È stata una gara non particolarmente competitiva – spiega la 29enne toscana – Mi mancava la mia rivale, l’australiana Moesha Johnson. Ho avuto un po’ di problemi in questo periodo perché mi sono allenata da sola per un mese . Speravo di venire qui per realizzare qualcosa di importante. Avevo l’ansia di perdere… Senza particolari agguati, potevo decidere un po’ quello che volevo. Venivo un po’ placcata dalla mia compagna di squadra ed infatti cercavo di fare slalom”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.7 ° C
37.8 °
35.4 °
32 %
0.5kmh
0 %
Mar
38 °
Mer
37 °
Gio
40 °
Ven
40 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1444)ultimora (917)Video Adnkronos (242)Tecnologia (78)sport (60)salute (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati